STADTBAD ODERBERGER KEHRT ZURÜCK

Stadtbad Oderberger Straße

Hier zelebrierte schon Michael Michalsky seine Mode, hier tanzte die Avantgarde. Vor allem aber war das Stadtbad in der Oderberger ein Ort einst zum Plantschen, an dem viele Erinnerungen hängen. Jetzt geht es weiter.

Viele kennen es ja nur als Fassade, denn 1986 musste das 1898 gebaute Bad schließen, erst 2012 begann man mit der Sanierung des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes. Im Januar 2016 öffnete schon das Hotel Oderberger Berlin, doch die Schwimmhalle wurde bislang exklusiv als Eventlocation genutzt.

Das ändert sich jetzt! Am 29.9. um 17:45 Uhr öffnet der nun wieder frisch renovierte Prachtbau seine Pforten – für geladene Gäste. An diesem Abend zeigt die Multimediakünstlerin Johanna Keimeyer um 18:45 Uhr die Tanzperformance A NEW DAWN mit einer Lichtshow und Sounds von Stavros Gasparatos. Am 17.10.2016 wird das Schwimmbad dann wieder für alle Berliner offen sein.

www.keimeyer.com, www.poolaroundme.com