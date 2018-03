Soul & Funk in der Kantine am Berghain für den guten Zweck

× Erweitern Shon von YY

Die Klub- und Kulturszene Berlins schaut nicht weg.

„Der Sänger der Berliner Soul-Funker YY, Shon Abram, ist seit einem rassistisch motivierten Übergriff im Dezember letzten Jahres auf dem linken Auge blind“, verrät Florian Scheffler. Jetzt soll ihm geholfen werden.

„Nun wollen wir ihm mit YY unser Konzert am 13.4. in der Kantine am Berghain widmen und dabei etwas Geld sammeln, damit er Arzt- und Anwaltkosten begleichen kann. 20% des Umsatzes fließen direkt an Shon. Natürlich wird das Event in erster Linie nur ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit und Homophobie sein. Trotzdem hoffen wir, dass es Nachahmer und weitere Supporter finden wird.“ Eine gute Sache, die wir gerne unterstützen!

13.4., YY & hinsetzen PausE + Lexodus + Special Guests, Kantine am Berghain, 19 Uhr, www.yymusic.de

Helfen kannst du hier: https://www.gofundme.com/hilfefuershon