„Gesünder, schöner, glücklicher – fangen Sie heute damit an!“ Ja, was da auf der Homepage des ärztlich geführten Gesundheitsunternehmens preventiva in Berlin steht, stimmt. Wir alle wollen gesund, schön und eben (dadurch auch) glücklicher sein. Hier verrät Dr. med. Robert Stelzer, was Mann tun kann, um diese Ziele zu erreichen.

EIN BISSCHEN ERINNERN DIE SKINNY RULES AN DIE ERNÄHRUNGSGEWOHNHEITEN UNSERER VORFAHREN ...

Die Regeln sind heute genauso gültig wie vor 100.000 Jahren. Unser Körper und unser Stoffwechsel sind die Gleichen. Insofern gibt es allgemeingültige Regeln, an die man sich halten sollte, wenn man bestimmte Erfolge oder Veränderungen erreichen will.

WARUM IST EIN FRÜHSTÜCK SO WICHTIG?

Da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Manche Menschen sind der Meinung, man sollte möglichst nüchtern in den Tag starten. Andere – so wie ich auch – meinen, man sollte den Tag mit einer gewissen Kalorienaufnahme beginnen, um zum Beispiel Hungerattacken im Laufe des Tages zu verhindern. Man spricht auch von einem sogenannten Kohlenhydrate-Verbrennungsproblem, wenn man dem Körper nicht rechtzeitig, also morgens, etwas zuführt. Jeder tickt da ein bisschen anders. Wer aber seine Alltagstauglichkeit behalten will, sollte mit einem bewussten Frühstück in den Tag einsteigen.

WIE STRENG MUSS MAN SICH DENN AN DIE SKINNY RULES HALTEN, UM DAUERHAFT ERFOLGE BEIZUBEHALTEN?

Jeder Stoffwechsel ist anders. Bei einigen Menschen geht es schnell und einfach, andere wieder müssen sehr hart zu sich sein. Demzufolge gibt es keine Formel, die zum Beispiel besagt: Wer die Hälfte der Regeln umsetzt, hält sein Gewicht. Das ist bei jedem variabel. Die Regeln tragen allerdings dazu bei, Ziele einfacher zu erreichen.

WELCHE ROLLE SPIELT SCHLAF BEI DER UMSETZUNG VON FITNESSZIELEN?

Schlaf ist dabei extrem wichtig. Wir haben im Schlaf unsere maximale Regeneration und können eine sehr effektive Kalorienverbrennung aufbringen – und das ohne etwas zu tun. Man weiß außerdem, dass eine gewisse Unterzuckerung und ein Kaloriendefizit wie ein Booster für Wachstumshormone wirken. Dieser Fakt kann dazu genutzt werden, Fett zu verbrennen und regenerative Stoffwechselprozesse auszulösen. Dazu zählt auch der Muskelmetabolismus, der sich erholt und aufbaut.

preventiva, United Medical & Property Services GmbH, Kurfürstendamm 178 – 179, Berlin, Tel.: +49 30 88007-899, Fax: +49 30 88007-607, www.preventiva.de