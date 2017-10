Skin-Wochenende

× Erweitern FOTO: EUROCREME.COM SKIN TESTOSTERON

Zum 20. Mal steigt in Berlin das „Skin-Weekend“ – blu gratuliert!

Vom 3. bis 5.11. lädt der Berliner Leder und Fetisch e. V. (BLF) wie schon seit zwei Jahrzehnten „die internationale Gemeinde der schwulen Skins und Punks nach Berlin“ ein. Auch 2017 ist Ort des Fetisch-Geschehens das Herz der Schöneberger Szene mit ihren Bars und Cruising-Klubs.

Zu Unrecht verbindet so mancher in Deutschland Skinheads mit rechter Gesinnung. Eigentlich waren es in den 1960ern weiße Arbeiterkinder in UK, die zusammen mit – jamaikanischen – Immigranten ihre Liebe zu Reggae entdeckten und zelebrierten. Als Gegenentwurf zu Spießbürgertum und Hippies, später auch Disco-Popper und Punks, trat die Bewegung dann ihren Siegeszug an. In der LGBTIQ*-Szene steht Skinhead einfach für einen Fetisch – oder Haupthaarverlust, dann aber ohne Fetisch-Marken wie Fred Perry.

Wir wünschen allen Kerls ein paar tolle Tage. Stay safe! Oink!

www.blf.de