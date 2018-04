× Erweitern Foto: CC0 Public Domain Gewalt

Allgemein ist die Sicherheitslange in Deutschland unverändert. Aber es gibt gefühlt – und in Berlin statistisch* bewiesen – eine Zunahme an trans- und homophoben Gewalttaten.

Dagegen kann und muss man etwas tun. Zum Beispiel durch Aktionen wie diese in Berlin:

Ende Mai, am 26.5. um 17 Uhr, veranstalten einige populäre Aktivisten und Künstler der Szene, u. a. Sängerin Kaey, den „1. Neuköllner Tuntenspaziergang: Sichtbarkeit für Marginalisierte!“ Der Auffummel-Treffpunkt ist die Bar-Galerie Ludwig in der Anzengruberstraße 3, nahe der U-Bahn-Haltestelle Rathaus Neukölln. Gesicht zeigen muss sein! Beweisen wir den Hatern, dass wir liebenswert, bunt und auch viele sind!

https://www.facebook.com/ludwig.berlin.eu/

Unser Interview mit Dragqueen und Aktivistin Betty BücKse zum Thema:

Bei einem aktuellen Fall aus Neukölln haben 15 (!) Personen einen Schwulen angegriffen – unser Bericht:

*aktueller MANEO-Report