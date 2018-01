„Pornceptual“ am Schlossplatz

× Erweitern Pornceptual

Eine Meldung, die aufhorchen lässt: Am 27.1. ist der öffentliche Launch des neuen „Pornceptual Magazines“ am Schlossplatz in Berlin-Mitte.

Wer die „Pornceptual“-Partys kennt weiß, dass hier kunstvoll inszenierte Pornografie als Protestmittel eingestetzt wird, was das für den Launch der dritten Ausgabe des populären Magazins in Deutschland bedeutet, werden wir dann am 27. Januar erfahren – auf jeden Fall wird es erotisch, queer und arty!

27.1., Pornceptual Magazine #3, Schlossplatz 5, 21 Uhr, http://pornceptual.com/

