Ostern. Ostern? Ostern!

Wie jedes Jahr um die christlichen Osterfeiertage trifft sich die internationale Männer- und Fetischszene in Berlin, um zu kontakten, zu flirten und vor allem um zu feiern.

Los geht es schon am 28. März ab 21 Uhr mit dem „Easter Warm Up“ im Woof (Fuggerstraße 37): „An diesem Abend präsentieren wir zum ersten Mal alle Kandidaten, die zur Wahl für den MISTER LEATHER BERLIN 2018 antreten“, verrät der BLF dazu. Ab 22 Uhr am selben Tag steigt zudem die „Welcome Party“ im Mutschmann’s (Martin-Luther-Straße 19), einen Tag später, am Donnerstag, trifft sich die Szene schon ab 12 Uhr im Connection (Fuggerstraße 33) zum „Fetish Garage Sale“ – hier kann Mann sich also mit dem eindecken, was er dann auf den folgenden Veranstaltungen trägt. Einer der Höhepunkte wird sicher die „PIG PARTY“ am 1. April im Connection sein. Ab 22 Uhr steppt hier der Bär und frönt dem kernigen Hedonismus. www.blf.de