OSTER ♂ FETISCH ♂ WOCHE

Die Christen gedenken der Auferstehung Jesu, die Fetischgemeinde vergnügt sich mit purer Lust. Zeitgleich.

Vom 12. bis 18. April lohnt sich der Aufenthalt in der Hauptstadt für alle Lederkerls und Fetischfreunde besonders, denn der Berlin Leder und Fetisch e. V., der BLF, veranstaltet rund ums Osterwochenende alljährlich ein internationales Fetischtreffen, das inzwischen fest verankert ist im Szeneleben.

Das „Ostertreffen“ ist für eine knappe Woche zentraler Anlaufpunkt der internationalen Leder-, Gummi-, Uniform-, Skin- und Sportswear-Szene, einer der Höhepunkte ist die Party „FAST – EASTER BASTARDS BERLIN – THE OFFICIAL EASTER PARTY“ am 16. April im Connection mit DJs wie Rafa Nunes, RedTom Cat und TommyS.

Das komplette Programm gibt es hier: http://www.blf.de/cms/pages/de/easter-berlin/oster-programm.php