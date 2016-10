OMG! EMILY COLLIER HÖRT AUF!

Emily Collier

Die charismatische Moderatöse der Kuppelshow „Flirtfieber“ zieht einen Schlussstrich. Zumindet mit ihrer Kuppelshow „Flirtfieber“ ist es Mitte November vorbei.

„Am 12.11.16 werde ich ein letztes Mal auf der Bühne stehen. Meine letze Show wird mein langjähriges Herzensprojetk „Flirtfieber" im Sonntags-Club sein. An dieser Stelle möchte ich mich auch für 10 Jahre gute Zusammenarbeit bei euch bedanken“, schrieb uns Emily heute. Das verblüfft. Und macht melancholisch.

Der Prenzlauer Berg wird wieder um etwas ärmer, die Show tat dem Bezirk gut! Denn in der Tat war dies die einzige Show (ein kurzer Auszug der Bilanz aus über sechs Jahren „Flirtfieber": 120 Kandidaten, 30 Stargäste, 50 Liter Sekt) im Prenzlauer Berg, die dem alten und coolen Berliner Underground gerecht wurde. Hier wurde zudem nicht immer „herkömmlich“ verkuppelt, sondern es gab eine Show mit Größen wie u. a. Tilly Creutzfeld-Jakob und Vera Titanic ...

Doch hört Emily wirklich ganz auf? „Die letzte Ausgabe von Flirtfieber, bedeutet gleichzeitig auch die letzte Show von Emily Collier." Okay, das lässt keine Fragen offen. Und was wünscht sich Emily für ihren letzten Auftritt? „Sei kein „Wichser“, setzt dich zu mit „zwei auf einer Bank“ und schau voller „Euphoria“, bei einem kleinen Gläschen Sekt, den letzten „One Moment in Time" – erlebe nochmal die Abrissbirne der Travestie, die „WreckingBall“ und stoßt mit „Champagne“ an um „Flirtfieber" gebührend zu verabschieden!“

Gut zu wissen: den Sonntags-Club in der Greifenhagener Straße 28 gibt es natürlich weiter! www.sonntags-club.de