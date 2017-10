Olaf Hartmannsgruber: „Vielfältigkeit der Szene“

× Erweitern Foto: Marga van den Meydenberg Olaf Hartmannsgruber

Er ist Künstler und Veranstalter – und ein gebürtiger Bayer. Für uns nahm sich der Bartmann etwas Zeit.

Was genau ist Male.Space?

Male.Space ist meine Webseite mit Veranstaltungen für Männer. Sie entstand aus einer Idee und einem Projekt, welches ein Online-Zuhause brauchte. Mittlerweile gibt’s dort einige Formate, die auch regelmäßig in Berlin stattfinden, und Besucher können sich hier informieren, was es Neues gibt oder auch welche neuen Angebote wir im Zusammenhang mit unseren Events promoten. Das können zum Beispiel Spezialtarife für Raucher-Hotelzimmer sein ...

Du scheinst ein Faible zu haben für Männer, die rauchen.

Nicht nur. Natürlich ist eines unserer bekanntesten Event-Formate die FUGGERCIGARLOUNGE, aber es gibt noch einige andere Veranstaltungen.

Wie nutzt du die Berliner Szene?

Meistens bewege ich mich in Schöneberg. Ich mag diesen alten Schwulen-Kiez mit seiner langen Vergangenheit. Darum engagiere ich mich auch genau hier mit meinen Veranstaltungen und möchte zu einer Vielfältigkeit der Szene beitragen.

Ist das Skin-Weekend Thema für dich?

Na klar. Der BLF organisiert ja seit einigen Jahren diesen Event. Und in diesem Jahr werden wir unser monatliches BERLINCIGARMEN auch am Freitag an diesem Wochenende unter das Dach des Skin Weekend stellen. Ich mag es, wenn sich verschiedene Fetisch-Kerle bei unseren Events mischen. Zigarren sind ja nicht nur für Lederkerle!

*Interview: Michael Rädel

3.11., Berlincigarmen, Pussycat Bar, Kalckreuthstr. 7, 20 Uhr