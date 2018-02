NACHGEFRAGT: Anna Eberbach

Systemische Beratungen und Coaching sind die beiden Hauptpfeiler von Anna Eberbachs Profession. Die Wahl-Brandenburgerin hat aber noch mehr Angebote – nicht nur für Menschen, die mit Trauer, Wut, Verzweiflung und Angst umgehen müssen. Wir fragten nach.

× Erweitern Anna Eberbach

Was genau bietest du an?

Inzwischen habe ich einiges zu bieten: Ich bin studierte Sozialpädagogin, systemische Therapeutin und Trauer- und Sterbebegleiterin. Daraus ergab sich im Laufe der Zeit mein Angebot: Ich coache Teams in Zielfindungsprozessen, innerdynamischen Angelegenheiten oder supervidiere sie, wenn sie über ihre Arbeitsinhalte nachdenken und sich austauschen wollen. Ich biete auch Seminare zu diversen Themen an, in denen sich Organisationen weiterbilden wollen, das reicht dann von ein paar Stunden bis zu einer Woche. Das Ganze gibt es auch für Einzelpersonen: Coaching, Beratung, Therapie – da bin ich ganz und gar offen für die Anliegen und Themen, die die Menschen mitbringen.

An wen richten sich deine Angebote?

Meine Angebote richten sich an Einzelne und viele, ich liebe es, mit vielen verschiedenen Menschen und Themen unterwegs zu sein.

Wie muss man sich das vorstellen?

In der Regel rufen mich Interessierte an und schildern mir in einem ersten unverbindlichen Gespräch, was ihr Anliegen ist, und wir besprechen dann, ob und in welchem Umfang ich hilfreich sein kann. Das führt dann zu regelmäßigen Sitzungen, bei den Menschen zu Hause, in der Organisation oder in meinen Räumen – ganz so, wie es eben zu der Angelegenheit passt. Wir besprechen anfangs Ziele und überprüfen dann im gemeinsamen Prozess immer wieder, ob sich Ziele geändert haben oder sie sogar schon erreicht wurden. Mein Ziel ist es, mich langfristig überflüssig zu machen: Hilfe zur Selbsthilfe lautet die Devise, das gilt für Einzelne und Gruppen. Wie lange so etwas dann dauert und ob wir uns einmal verabreden oder ob die gemeinsame Arbeit auch über Jahre geht, zeigen der einzelne Fall und die entsprechenden Absprachen.

Du hast seit Ende 2017 aber zudem die Pflege für ein Kind übernommen. Oder formuliere ich das gerade falsch?

Falsch formulierst du das nicht, nein, ich formuliere es mal noch genauer: Ich habe eine individualpädagogische Projektstelle bei meiner Frau und mir zu Hause eingerichtet. Das ist ähnlich wie eine Pflegestelle mit Pflegekindern, Kinder, die zu uns kommen, stammen oft aus besonders schweren Verhältnissen, aus einer Inobhutnahme oder Ähnlichem. Bei dem Kind, das ich aktuell betreue, bekam ich beispielsweise einen Anruf vom Jugendamt und hatte schon eine Stunde später das Kind in meinen Armen.

Worauf freust du dich in 2018?

Ich freue mich darauf, dass meine Frau in Zukunft auch eine Teilzeitstelle bei uns zu Hause haben wird und dass wir dann sogar zwei Kinder temporär bei uns aufnehmen können und wir damit Kolleginnen im eigenen Haushalt werden. Ich freue mich auf viele Begegnungen mit Menschen, die ich mit meiner Art und Expertise unterstützen kann – mit Coachings, Beratung, Fortbildung –, all das macht mir sehr viel Spaß. Ich freue mich auch darauf, wie in den letzten Jahren ab und zu im Nachtleben zu arbeiten und an der Kasse oder sonst wo im Club Gästen eine feierwütige Nacht möglich zu machen. Und ich freue mich auf unsere Hochzeit – bislang ist „meine Frau“ nämlich nur ein Arbeitstitel.

www.annaeberbach.com