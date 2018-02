Umbau und Neueröffnung

× Erweitern Fotos: O. Rieken Monster Ronson

Nach der fulminanten und grandiosen Party „Unbedingt“ am Samstag (bis Sonntag 11 Uhr) wird jetzt das Monster Ronson's Ichiban Karaoke umgebaut.

Die angesagte und queere Karaoke-Bar wird am 10. März wiedereröffnen. Bis dahin wird fleißig umgebaut, dann kann der populäre Indie-Klub im Frühling neu durchstarten. Wir sind gespannt!

Ab Mai wird das Gebiet am Bahnhof Warschauer Straße dann ohnehin zum Hotspot im Osten der Hauptstadt, sind hier doch dann Chantals House of Shame, die Bar Zum schmutzigen Hobby, das Monster Ronsons's und in Laufminuten erreichbar Nina Queers „Irrenhouse“ (an jedem 3. Samstag im Monat) zu finden.

