MESSE ITB: Schöne schwule Welt

Neue Reiseziele am LGBTIQ*-Stand der ITB.

Thailand, Costa Rica, Kolumbien und Bilbao – im LGBTIQ*-Pavillon der diesjährigen Internationalen Tourismus-Börse (ITB) auf der Messe am Berliner Funkturm präsentieren sich diese Destinationen erstmals gezielt einem schwul-lesbischen Publikum. Auch Reiseziele wie Argentinien, Fort Lauderdale, Ontario, Chicago sowie der US-Bundesstaat Illinois sind an dem Stand in Halle 21b anzutreffen. Am Besucherwochenende, dem 10. und 11. März, stehen zudem Auftritte der Berliner „Queerplattler“, eine Fetish-Comedy-Show sowie eine Aktion der Florida Keys & Key West auf dem Programm.

9. – 11.3., ITB, Messegelände am Funkturm, Messedamm, U Kaiserdamm, S Messe Nord/Messe Süd, www.itb-berlin.com/lgbt