MARIA PSYCHO: FEUERUNFALL

× Erweitern Maria Psycho Fixie Fate KitKat Maria Psycho und Fixie Fate

Samstagnacht erlebte der Berliner Performance-Künstler mehr als nur eine Schrecksekunde.

Maria Psycho war wie immer als lautstarker Selektierer an der Türe der angesagten Party B:EAST eingesetzt, die dieses Mal im Klub IPSE stattfand. Damit das Tür-Team nicht so frieren musste in der Winternacht, stand dort ein Heizstrahler.

„Ich kam mit meinem Kostüm wohl zu nah dran“, verrät der immer vollkommen verkleidete Künstler. „Es hat sofort Flammen geschlagen! (…) Aber es hätte auch anders laufen können, glücklicherweise war sofort jemand zum Löschen da.“ Sein Kostüm sei „völlig ruiniert“, aber er – immerhin – unverletzt. Sein Dank gilt dem Team, das ihn so schnell gelöscht und damit gerettet hat – hätte sein ganzes Kostüm (das auch das Gesicht bedeckt) gebrannt, wären die Folgen dramatischer gewesen, so entstand nur Sachschaden.

https://www.instagram.com/maria.psycho.live/