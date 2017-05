KONFERENZ ♂ MANN SEIN 2017

× Erweitern Foto: Eurocreme.com Skinhead

Am 13. und 14. Mai findet in Berlin die Erlebniskonferenz MANN SEIN 2017 statt. Und da fragt Mann sich doch, was das denn ist.

Nun, hier kommt man zusammen, um sich auszutauschen. „Es handelt sich um eine Non-Profit-Veranstaltung mit bis zu 250 Teilnehmern, darunter auch renommierten Sprechern und natürlich Medienvertretern", verrät dazu John Aigner von MANN SEIN 2017. „Die Veranstaltung richtet sich an alle Männer, und uns ist es wichtig, alle Facetten von Männlichkeit repräsentiert zu haben.“ Bären, Otter, Wölfe, Trans*Männer, alle können kommen.

Du musst also weder mit Brusthaar glänzen, noch den Oberkörper eines Superhelden haben, wichtig ist das, was in deinem Kopf vorgeht.

www.mannsein-konferenz.org