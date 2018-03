Tue Gutes. Und iss lecker Gulasch!

× Erweitern Mann-O-Meter Hundemaske

1985 wurde der Mann-O-Meter e. V. als erstes Gay Switchboard Deutschlands gegründet. Die Hauptanliegen damals wie heute: Aids- und Gesundheitsaufklärung, sowie schwule Emanzipation.

Durch gemeinsame Aktionen, psychologische Hilfe, Café, Gruppen und Informationsveranstaltungen wird wichtige Coming-out- und Lebenshilfe angeboten. „Junge Schwule erfahren in ihrem Umfeld immer noch sehr viel Ablehnung und müssen mit Diskriminierung rechnen. Genau da setzen wir an: Wir werben für Akzeptanz, kämpfen gegen Diskriminierung aller Art und bieten jungen Schwulen die Möglichkeit, Gleichaltrige kennenzulernen und sich beraten zu lassen“, verriet uns das Team einmal im Interview.

Am 31.3. kann man den Mann-O-Meter e. V. unterstützen: Im Ulrichs in der Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße 11 in Schöneberg gibt es ab 18 Uhr Gulasch mit den Safer-Sex-Schwestern, https://www.facebook.com/mannometerberlin/