Lebensort Vielfalt am Ostkreuz

× Erweitern Lebensort Vielfalt Ostkreuz

Wer ein ganzes Leben lang queer gelebt hat, will das auch im Alter tun. Und wer aufgrund seiner Sexualität geflüchtet ist, der sollte es auch tun „dürfen“.

Schön also, dass schon im Frühjahr 2018 ein neuer „Safe Space“ bezugsfertig sein soll. Wie die Schwulenberatung Berlin eben via E-Mail verkündete, entstünden am Ostkreuz drei therapeutische Wohngemeinschaften, u. a. für geflüchtete LGBTIQ*, eine Pflegewohngemeinschaft, drei Maisonette-Wohnungen und zwei Läden. „Das Haus in der Neuen Bahnhofstraße 1a, direkt am Ostkreuz, wird im Frühjahr 2018 bezugsfertig“, so Marcel de Groot, Geschäftsführer der Schwulenberatung Berlin.

Gut zu wissen: Mietinteressenten für die großzügigen Maisonette-Wohnungen können schon jetzt an info@schwulenberatungberlin.de schreiben.