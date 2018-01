Neu: Zur Klappe

× Erweitern Foto: Justus Wilke Zur Klappe Flint Neiber, Marc Martin und Sören van Laak

In den öffentlichen Toilettenhäusern trafen – treffen – sich vor allem ungeoutete schwule Männer, um Sex mit dem eigenen Geschlecht zu haben. In Kreuzberg kann man in einer Klappe aber auch einfach einkehren.

Denn dank Flint Neiber und Sören van Laak gibt es nun die Bar „Zur Klappe“, die dienstags bis samstags ab 19 Uhr geöffnet hat. Einst zwang der homophobe Mainstream die Männer der Szene dazu, sich zu verstecken und ihre Homosexualität auf den bloßen Akt zu reduzieren, auf heimlichen Sex an und in öffentlichen Bedürfnisanstalten. Inzwischen kann die LGBTIQ*-Szene nach dem Coming-out-Prozess relativ frei leben, zwar nicht ohne Angst und Rückschläge, aber trotzdem, wir haben viel erreicht. Auch dafür ist diese Bar ein Symbol. Also: hingehen!

Zur Klappe, Yorckstr. 2, U Mehringdamm, Di – Sa ab 19 Uhr