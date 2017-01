KINDERTAGESSTÄTTE // SCHWULENBERATUNG

× Erweitern Bild: roedig.schop architekten www.schwulenberatungberlin.de

Schwulenberatung Berlin plant Wohnprojekt mit Kindertagesstätte am Südkreuz.

Die Schwulenberatung Berlin wird diesen Donnerstag über ihr neues Wohnprojekt in Berlin-Schöneberg informieren.

Im „Lebensort Vielfalt am Südkreuz“ sind 60 unterschiedlich große Wohnungen, zwei Wohngemeinschaften für pflegebedürftige schwule Männer, zwei therapeutische Wohngemeinschaften, ein Restaurant, ein Kiezzentrum, sowie Beratungs- und Büroräume geplant.

Außerdem will die Schwulenberatung Berlin hier die bundesweit erste Kindertagesstätte errichten, die von einer schwulen Organisation betrieben wird. Dazu Geschäftsführer Marcel de Groot: „Wir wollen mit einer eigenen Kindertagesstätte sowohl Kindern aus queeren Familien einen angemessene Platz bieten, als auch Eltern ansprechen, deren Kinder schon sehr früh mit vielfältigen Lebensweisen vertraut werden sollen.“

Die Schwulenberatung Berlin nimmt mit dem Projekt an einem Ausschreibungsverfahren für ein Grundstück für soziale Träger im Bezirk Tempelhof-Schöneberg teil. Im Frühjahr wird darüber entschieden werden, wer das Grundstück bebauen kann.

Infoveranstaltung am Donnerstag den 26.Januar 2017 um 18 Uhr im Lebensort Vielfalt der Schwulenberatung Berlin in der Niebuhrstraße 59/60 in Berlin-Charlottenburg