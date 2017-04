(Kein) Alternativer, Kreuzberger, Transgenialer CSD?

× Erweitern Foto: www.JenaFoto24.de/pixelio.de Punk

Berlin hatte bisher fast jedes Jahr zwei CSD-Demonstrationen im Juni, die in Kreuzberg/Friedrichshain/Neukölln und die in Schöneberg/Mitte. Seit 2016 ist der größere, der „Berliner CSD“ allerdings im Juli und „der Kreuzberger“ hätte die Chance ganz groß – mit all seinen alternativen Ideen – zu werden. Wenn er denn stattfindet.

Denn zuletzt war auf der zugehörigen Homepage https://xcsd.wordpress.com/ zu lesen: „Liebe Freundinnen* und Freunde* des Berliner alternativen CSD. In Folge der Ereignisse des letzten Jahres gibt es für 2017 bislang kein Orga-Team. Ob am 24. Juni überhaupt irgendetwas stattfindet steht somit bislang in den Sternen. Wir informieren euch, falls es Neues gibt … oder ihr uns?“

Was war denn passiert? Laut mehrerer Quellen, u. a. Insidern aus beteiligten Rattenbarkollektiv, kam es zu „eindeutig antisemitischen“ Redebeiträgen auf der den CSD abschließenden Kundgebung: „Dem Rattenbarkollektiv und anderen Mitorganisierenden waren die beiden Redebeiträge im Vorfeld inhaltlich nicht bekannt. Wir bedauern, das sie so gehalten werden konnten.“ Zum anderen Zum sei es in der Oranienstraße sexuellen Übergriffen gekommen.

Eine Aufarbeitung der Geschehnisse „sei noch nicht zustande gekommen“, daher gibt es a) für 2017 noch kein Orga-Team und b) 2017 wohl keinen CSD im Juni in Kreuzberg. Wir halten euch auf dem Laufenden!

