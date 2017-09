Katy Bähm kann sich freuen

× Erweitern Foto: M. Rädel Katy Bähm Steht auf Popmusik und Dancefloor: Hitmaschine Katy Bähm.

Die Berliner DJane hat gleich zwei Gründe, mit einem Lächeln aufzustehen und in die Woche zu starten.

Alles Liebe zum Geburtstag, liebe Katy Bähm! Heute wird die Fotogene 24 Jahre jung, gehört also zu den jüngsten unter den DJanes der Hauptstadt.

Und zu den erfolgreichsten Diven: Am Wochenende erst gewann sie die Auszeichung „Community Star“, der in der Bar Rauschgold am Mehringdamm vergeben wurde – abstimmen konnte aber die ganze Szene. Katy gewann den Stern als „Best DJ“ – wir gratulieren!

Live zu erleben gab es die Bähm Samstagnacht direkt danach bei der Party „Rose Kennedy“ im Haubentaucher. Hier feierten andere Szene-Stars wie Kaey, Betty BücKse und DJ Influx_ Schon in der nächsten Nacht war Katy wieder am Start, bei der ebenfalls mit einem „Community Star“ ausgezeichneten Party GMF.