Interview: Timo Fenger

× Erweitern FOTO: MONO-PHOTOGRAPHY.DE Timo Fenger

Er macht dich gesund und fit. Kennengelernt haben wir Timo einst im Berliner Nachtleben, wo er als Artist und Model arbeitete. Inzwischen hat er sich erfolgreich weiterentwickelt.

WAS GENAU ARBEITEST DU JETZT?

Ich arbeite als freiberuflicher Personal Trainer und Ernährungsberater.

WIE WAR DER WEG DORTHIN?

Sport war schon als Kind meine Leidenschaft. Ich habe professionell geturnt und Ballett getanzt, und nun habe ich daraus meine Berufung gemacht, nachdem ich die Deutsche Trainer Akademie in Köln besucht und dort eine offizielle A-Lizenz erworben habe. Jetzt freue ich mich immer mehr über die Erfolge, die meine Kunden durch meine Unterstützung erzielen.

WIE SIEHT EIN TYPISCHER TAG VON DIR AUS?

Im Prinzip gleicht kein Tag dem anderen, aber ich treffe fast täglich Kunden und Interessenten für Trainings und treibe natürlich auch selbst viel Sport.

WORAUF LEGST DU DENN WERT BEIM SPORT?

Personal Training ist eine umfassende Gesundheitsmaßnahme, das heißt: Ich achte auf eine allgemeine körperliche Fitness, die alle konditionellen Parameter mit einbezieht und im Gleichgewicht hält. Das sind zum einen Kraft, aber auch Ausdauer, Beweglichkeit und Schnelligkeit. Reines „Aufpumpen“ auf Kosten von Gelenken und Rücken biete ich also nicht an. Eine korrekte und risikofreie Ausführung der Übungen ist für mich von zentraler Bedeutung und der Vorteil einer 1:1-Betreuung durch einen Personal Trainer. Am meisten liegt mir aber natürlich am Herzen, dass meine Kunden ihre individuellen Ziele erreichen und sich letztendlich wohl in ihrem Körper fühlen.

UND BEI DER ERNÄHRUNG?

Ich empfehle grundsätzlich eine eiweißreiche und kohlenhydratarme Ernährung, aber das ist im Einzelfall auch ganz unterschiedlich.

*Interview: Michael Rädel

www.facebook.com/pg/timofengerofficial