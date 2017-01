IN WENIGEN WOCHEN GEHT ES LOS!

Nuttengucken Jurassica Parka

Die SchwuZ-Heldin, die DJane, Moderatöse und Kunstschaffende legt wieder los. Seite an Seite mit dir wird Jurassica Parka am 9. Februar im SchwuZ in Neukölln Fernsehen (auf großer Leinwand) schauen und dabei plappern. Auch dafür lieben wir sie!

Geschaut wird aber nicht irgendwas, sondern natürlich GERMANY'S NEXT TOPMODEL ...

Was du beachten musst, verrät sie hier: „Der Einlass startet um 19:45 Uhr und endet um 20:45 Uhr. Danach sind die Türen bis 23 Uhr geschlossen! Danach gebe ich noch einen kleinen Empfang auf der anschließenden Popbox-Tanzfläche, da können wir dann noch zusammen SCHNAPS trinken! Einmaliger Unkostenbeitrag für die Bereitstellung der Räume des SchwuZ: 2 Euro.“ Und sonst so? „Alle folgenden Termine im Rauschgold sind dann wie gehabt umsonst besuchbar.“ Aha!

Wir freuen uns – und hier geht es zum Event auf Facebook: https://www.facebook.com/events/1603105356663314/