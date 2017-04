IM GRÜNEN UND IM NASSEN

× Erweitern Foto: M. Rädel Auch sehr schön: der See in Buckow.

An warmen und sonnigen Tagen zieht es fast jeden ins Freie. Hier ein paar Anregungen, wohin man kann, wenn die Sonne wärmt.

RUMMELSBURGER BUCHT

Angrenzend an Friedrichshain-Kreuzberg und Lichtenberg, trotzdem wild in der Anmutung: Das ist der Rummelsburger See – wird auch gerne Rummelsburger Bucht genannt. Schilf, Bäume, kühles Nass und viele Enten und Haubentaucher, diese ziehen sich auch liebend gerne auf die beiden Inseln Kratzbruch und Liebesinsel zurück. Beide stehen unter Naturschutz!

MÜGGELSEE & SCHLACHTENSEE

Wenn man baden und cruisen will, dann ist der Müggelsee in Berlin die richtige Adresse. Hier liegt man, sonnt sich und flirtet ...

Steht dir der Kopf eher nach Natur – im Sinne von Enten schwimmen, Rentner kraulen mit den Fischen durchs kühlere Nass –, dann ist der Schlachtensee (und angrenzende Gewässer) eine tolle Adresse, um abzuschalten und zu entspannen.

Teufelssee

Etwas versteckt im Grunewald liegt der kleine Teufelssee, ein beliebter Anlaufpunkt vor allem für die Freunde der Freikörperkultur. Der Teufelssee ist Teil eines Naturschutzgebietes, das sich als Teufelsfenn (ein Moorgebiet, das in den Grunewald übergeht) am nördlichen Ufer fortsetzt. Zu erreichen per PKW oder am besten mit dem Fahrrad in Verbindung mit einer Radtour durch den Grunewald – und für die, die wollen, das Cruisinggebiet am Pappelplatz.

STRANDBAR MITTE

Mitte ist beste! Im Strandstuhl liegen, das Wasser plätschern hören und dabei jede Menge Hipster, Trendmütter aus erfolgreichen Agenturen und drollige Touristen um sich haben – das kannst du besonders gut in der Strandbar gegenüber dem Bode-Museum (Monbijoustraße 3, www.strandbar-mitte.de), nur wenige Meter entfernt vom Hexenkessel Hoftheater in Mitte. Ab April täglich auf ab 10 Uhr.