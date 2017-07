Heimatlosigkeit als interaktive Ausstellung

× Erweitern Hal Samples Hal Samples: Tank in LA – signed by Banksy

Nicht erst seit der Flüchtlingskrise sollte man sich mit dem Thema auseinandersetzen. Der Künstler, Fotograf und Filmemacher Hal Samples aus Dallas gibt jedem in Berlin eine Gelegenheit dazu.

Schon lange beschäftigt sich der Künstler mit dem Thema Obdachlosigkeit, mit unserer Gesellschaft und dem Leben Geflüchteter. In seiner Kunst versucht er Denkanstöße zu geben und den Menschen hinter dem Sozialfall zu zeigen. Am 5. August startet in Berlin, im Bikini Berlin gegenüber der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, eine kostenlose und interaktive Ausstellung von und mit ihm zu diesen Themen. Der Anlass ist die Präsentation der neuen „Gorilla Perfume“-Kollektion von LUSH, einem Kosmetik-Unternehmen, das auch fortlaufend soziale Projekte unterstützt, manch einer erinnert sich vielleicht noch an die „#gayisok“-Kampagne.

Die hier präsentierten Düfte der neuen, der vierten, Kollektion sind das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit des LUSH-Chef-Parfümeurs Simon Constantine und Hal Samples.

× Erweitern Hal Samples Hal Samples

http://halsamples.com/