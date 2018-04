Hart an der Grenze?

× Erweitern HART MAGAZINE Fotos: www.instagram.com/hart.magazine

Ende April feiert das queere Team vom Kunst-LGBTIQ*-Magazin HART in Berlin-Neukölln seine erste gedruckte Ausgabe.

Im Rahmen der „Fashion Revolution Week“* vom 23. – 29. April wird in der Bar Loophole in der Boddinstraße 60 am 23.4. schon ab 20 Uhr „Post-Fetischismus und queere Kultur“ zelebriert.

Kommen wollen u. a. Lady-Gaga-Designer Thomas Hanisch, Model Oliver Mohringe, Designer Matthias Maus und Absintha Absoluta (Bild rechts).

Mode wird es auch zu sehen geben, und zwar von tHERAPY und VLK.

Da tut sich wieder was Queeres, in Neukölln. Hingehen!

www.instagram.com/hart.magazine

Infos zur Veranstaltung gibt es hier

*„Fashion Revolution Week“: In Deutschland ist es eher ein Tag, weltweit eine Woche. Am Fashion Revolution Day Germany sollen die sozialen Netzwerke „voller Fotos von Menschen sein, die ihre Kleidung auf links tragen und damit das Label Made in… zeigen“, so der Plan. „Menschen aus über 68 Ländern beteiligen sich mit Events, Flashmobs, Workshops und einer weltweiten Selfie-Kampagne“, verrät die dazugehörige Seite darüber: https://www.fashionrevolution.org/europe/germany/