Folsom Europe 2017

2017 wird Berlin wieder zum Nabel der Fetisch- und Skinwelt: Das Straßenfest für alle Kerle, Machos, Bären und Otter, „Folsom Europe“, erfreut die Szene.

Im Kiez am Nollendorfplatz buhlen Kauf- und Infostände aus der schwulen Leder- und Fetischszene genauso um die Gunst der Kerle, wie die anwesenden maskulinen Titelträger verschiedener Wettbewerbe. Zudem locken diverse Partys und Happenings die Prachtkerle.

In diesem Zusammenhang besonders erwähnenswert ist auch CloneZone in der Kalckreuthstr. 14, in der Nähe von GEAR Berlin, gegenüber der Pussycat Bar. „Der Shop sieht aus wie eine kleine Boutique, aber die CloneZone-Welt erstreckt sich über drei Räume mit allem für den schwulen Lifestyle von heute“, verrät Christoph vom Team. „Besonders ist die große Auswahl an Unterwäsche mit Marken wie: Nasty Pig, Addicted, Andrew Christian und Titus.“ Gegründet wurde CloneZone übrigens 1982 in London. „Besonderer Augenmerk lag immer in der Unterstützung von HIV & Aids-Wohltätigkeitsorganisationen und -veranstaltungen, sowie der Unterstützung der HIV & Aids-Forschung und Förderung von Safer-Sex“ – das finden wir gut!

Unser Partytipp ist die „Revolver“ im KitKat Club am 8.9. mit Stars wie Maria Psycho. Hui!

Genaue Informationen zu Folsom Europe, also was, wann und wo findest du in unserem Terminkalender und online auf www.blu.fm/blu.

6.9. – 10.9., Folsom Europe, folsomeurope.info