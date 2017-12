Fight the Stigma: Barbie geht live

× Erweitern Fight the Stigma

Die Szene- und HIV-Aktivistin Barbie Breakout geht am Welt-AIDS-Tag, also am 1. Dezember, live auf Facebook. Das aber nicht alleine, sondern zusammen mit Ingo Ochlast, einem HIV-Schwerpunktarzt und PrEP-Experten*.

„Wir wollen gerne alle Menschen mit Fragen zu HIV und PrEP erreichen, vor allem aber wollen wir die Leute ermutigen, die sonst keinen Zugang zu einem HIV-Schwerpunktarzt haben, oder sich schlicht nicht trauen, konkret nachzufragen“, verrät Barbie Breakout, übrigens selbst HIV-positiv – und in Therapie.

„Es gibt keine dummen Fragen und Scham ist menschlich, sollte aber bei diesen Fragen der Information nie im Weg stehen. (...) Wichtig ist mir, auch die Szene auf dem Land zu erreichen!“

Wer jetzt Sicherheitsbedenken hat, den kann die Schöne beruhigen: „Eure Namen und E-Mail-Adressen werden selbstverständlich 100 % vertraulich behandelt. Sollte Euch diese Versicherung nicht reichen, könnt ihr nur zu dem Zweck auch eine extra E-Mail-Adresse einrichten.“

×

Ihr könnt Eure Fragen zu PrEP und HIV/AIDS auch an weltaidstag2017@gmail.com oder m.me/weltaidstag2017 schicken.

*Der HIV-Schwerpunktarzt und PrEP-Experte arbeitet in Berlin bei www.praxisteam-friedrichshain.de

Hier geht es zum Event auf Facebook