Feuer im „Romeo und Romeo“

Gestern Nacht ist es im beliebten Szene-Café „Romeo und Romeo“ zu einem Brand gekommen. Verletzt wurde zum Glück niemand, aber die Betreiber kündigten an, eine Weile schließen zu müssen.

× Erweitern Foto: www.facebook.com/RomeoundRomeo Reomeo und Romeo So voll ist es natürlich nicht immer im „Romeo und Romeo“, aber nicht nur beim Stadtfest Schöneberg ist es ratsam, etwas Zeit für die Sitzplatzsuche mitzubringen. Foto: www.facebook.com/RomeoundRomeo/

Auf Facebook ließen Ufuk, Claudio und Mario wissen, dass sie sich bemühen, so schnell wie möglich wieder da zu sein. Das Café hat sich in den vier Jahren seines Bestehens einen festen Platz in den Herzen der queeren Kiezbewohner Schönebergs erarbeitet:

www.romeo-und-romeo.de