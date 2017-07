FDP Schöneberg – Der Ortsverband im Schwulenkiez

„Der Ortsverband im Schwulenkiez“ werden die Liberalen in Schöneberg auch genannt. LGBTIQ*-Politiker und Vorstandsmitglied Sebastian Ahlefeld nahm sich Zeit für uns und erzählte uns mehr über die Arbeit des Ortsverbandes und über den Kampf für unsere Rechte.

Denn immerhin schaffte es die kleine schlagkräftige Truppe, Themen wie die Erweiterung des Art. 3 Abs. 3des Grundgesetzes und die Entschädigung der „175er“ in das Bundeswahlprogramm bzw. den Bundesvorstand der FDP zu hieven. Beim Stadtfest waren die Jungs und Mädels auch vor Ort, wie du in der Galerie sehen kannst.

Was tut ihr, um zur Lösung des gefühlten oder auch tatsächlichen Sicherheitsproblems im Kiez beizutragen?

Die FDP Schöneberg hat schon vor einem Jahr auf die angestiegene Kriminalität hingewiesen. Insbesondere auf die Übergriffe gegenüber Homosexuelle und Transsexuelle. Dass die Zahl der Angriffe, meist in Folge mit Diebstählen, in den letzten Jahren gestiegen ist, zeigen der Report von MANEO und die Statistik der Berliner Polizei. Wir haben es hier mit einem tatsächlichen Sicherheitsproblem zu tun. Wir als FDP Schöneberg haben daher einen 5-Punkte-Plan entwickelt und vor kurzem veröffentlicht. Wir haben den Bezirk und den Senat aufgefordert, dass im Kiez eine höhere Präsenz von Polizei, Ordnungsamt und Sozialarbeitern geben soll. Die Polizei und das Ordnungsamt sollten ihre Schwerpunkte auf Raubzüge und Gewalttaten konzentrieren. Es kann nicht sein, dass das Ordnungsamt und die Polizei lieber Falschparker und die Oma mit ihrem nicht angelehnten Dackel auflauern als den kriminellen Banden. Es soll Informationsmaterial erstellt werden. Anwohner, Gastronomen, Gäste und Besucher von Bars und Klubs müssen über die Tätergruppen, die meist aus Osteuropa kommen, sowie ihre Methoden aufgeklärt werden. Wir fordern eine Stelle, an die sich ungeoutete Personen richten können, die Opfer von Raub- und Gewalttaten geworden sind. Wir brauchen eine Lösung für den Sammelplatz der Tätergruppen, der sich auf dem Spielplatz in der Eisenacher Straße/ Fuggerstraße befindet.

Viertel in denen Prostitution und ausschweifendes Nachtleben stattfinden, sind klassischerweise etwas unruhiger. Glaubt ihr, der Kiez um die Eisenacher wird trotzdem noch Zentrum schwulen - auch Sexlebens bleiben können?

Der Nollendorfkiez ist und war schon immer eine Meile für Nachtschwärmer und Partyleute und das wollen wir als FDP- Schöneberg so beibehalten. Dafür kommen jedes Jahr Millionen Gäste nach Berlin. Hier soll weiterhin das schwul-lesbische Zentrum Berlins sein. Wenn aber Gastronomen ihre Läden dicht machen, da ihre Gäste und auch das eigenen Person Angst haben und wegbleiben, dann verlieren wir diesen Ort. Wir reden hier über Gewalttaten und Raubzüge mit homophoben und transphoben Hintergrund, aber auch über Anwohner, Gewerbetreibende die sich in ihrem Kiez nicht mehr sicher fühlen. Daher ist unsere Forderung, dass sich die Polizei genau auf diese Tätergruppen konzentrieren: die sogenannten Antänzer und die Personen die sich als Stricher ausgeben, aber am Ende ihren Opfern das Handy, die Geldbörse und anderer Wertgegenstände entwenden. Oft Verbindung mit schwerer Körperverletzung.

Welches sind eure Schwerpunkte im Ortsverband?

Wir stehen für eine moderne und vielfältige Gesellschaftspolitik. Wir wollen, dass sich über Aufklärung und Bildung jeder im Kiez wohlfühlt. Daher werden wir nicht müde für Respekt gegenüber Menschen ganz gleich welchen Alters oder Geschlechts, welcher ethnischen Herkunft, Religion, Weltanschauung, sexuellen Identität, ob mit Behinderung oder ohne zu werben.

Ein wichtiger Ansatz für die Entwicklung Schönebergs ist für uns die Stärkung der privaten Wirtschaft, der kleinen und mittelständischen Unternehmen und des Handwerks. Viele StartUps zieht es in die Schönberger Kieze, die Kreativwirtschaft ist hier zu finden und auch innovative Standorte wie das EUREF sind ein hoher Gewinn für den Bezirk. Wir stehen mit vielen StartUps in Kontakt und viele unserer Mitglieder sind sehr stark mit der Berliner und der Schönberger Wirtschaft verbunden. Seit Beginn der Entwicklung begrüßen wir den Innovationsstandort EUREF-Campus und freuen uns, regelmäßig eingeladen zu werden um die neusten Entwicklungen in der E-Mobilität und des autonomen Fahrens zu verfolgen. Beide Zukunftstechnologien sind für uns ein großer politischer Schwerpunk. Wir wollen eine Mobilität der Vielfalt. Wir als FDP Schöneberg fordern seit Jahren, dass ein Teil der Gewerbesteuer an den Bezirk abgeleistet wird, um so den Wirtschaftsstandort auszubauen. Dazu dann die vielen kommunalen Schwerpunkte, wie die digitale Verwaltung, die Pflege unserer Parks und Plätze und all das, was die Menschen im Kiez noch so beschäftigt. Wir lehnen die bestehenden Milieuschutzgebiete in Schöneberg ab und wollen auch keine Ausdehnung dieser Gebiete: sie benachteiligen Eigentümer, Mieter und Vermieter. Wir wollen in Schöneberg Kitas mit Fördergarantie für unsere Kinder und Schulen mit Unterrichtsgarantie. Auch der bauliche Unterhalt der Schulen in Schöneberg muss den Schülern und Lehrern ein angenehmes Lernumfeld bieten.

Was macht ihr bezüglich der Maaßenstraße, was sind eure Forderungen und Initiativen?

Schon seit 2014 gehen wir das Thema Maaßenstraße an. Für uns war von Anfang an klar, dass es mehr Ärger als Beruhigung geben wird. 2014 haben wir mit Anwohnern einen Brandbrief an die Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler geschrieben. Wir haben vor den negativen Ausmaßen des Projektes gewarnt – alle sind eingetroffen. Wir haben vorgeschlagen, dass eine Beschränkung der Geschwindigkeit auf Schrittgeschwindigkeit, verlegen des Fahrradstreifens auf die Straße und der Verbau von Berliner Kissen ausreichen müsste. Sogar die Prüfung zur Installation eines Blitzers haben wir vorgeschlagen. Frau Schöttler hat diesen Brief ignoriert. Letztes Jahr haben wir eine Umfrage gemacht, in der die Anwohner der Maaßenstraße der Begegnungszone ein Mangelhaft ausgestellt haben. Frau Schöttler hat vor den Wahlen zum Abgeordnetenhaus versprochen selber eine Umfrage zu machen. Jedoch nach mehreren Anfragen in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) und des Abgeordnetenhauses (AGH) kam nun heraus, dass es keine Umfrage geben soll. Daher hat die FDP Schöneberg vor einigen Wochen eine weitere umfangreiche Umfrage gestartet, die in zwei Wochen präsentiert wird. Anträge in der AGH und BVV sind leider immer mit der Mehrheit von R2G abgeschmettert wurden. Obwohl der Regierende Bürgermeister uns zur Seite steht und klar gesagt hat, dass das Projekt gescheitert und die Begegnungszone „Großer Käse“ ist. Wir wollen einen Teilrückbau, der die Wiederherstellung der Parkplätze, insbesondere der freien Behindertenparkplätze. Wir wollen, dass die Straße wieder verbreitert wird, so dass der Verkehr in zwei Richtungen ohne Behinderungen fließen kann. Abbau der vielen Poller, Bänke und Klötze.

Was passiert auf euren Stammtischen?

Wir haben immer am letzten Mittwoch im Monat unseren Stammtisch. Dort begrüßen wir Experten, Vertreter von NGOs und junge Unternehmer. Von der jungen Unternehmerin die Fahrradboxen vermietet, bis zu einem Vertreter der Berlin Schwulenberatung ist unser Stammtisch thematisch vielfältig und abwechslungsreich. Aber auch über Anträge für Parteitage und Ausschüsse, sowie über aktuelle kommunale Themen wird geredet. Jeder der sich gerne politisch einbringen will, kann sich nicht nur am Stammtisch beteiligen, sondern auch an den vielen anderen Veranstaltungen die der Ortsverband Schöneberg durchführt. Wie zum Beispiel auch an unserer offenen Klausurtagungen, auf der intensiv über die Zukunft einer wachsenden Stadt reden und liberale Lösungen formulieren.

Kann da auch jeder Interessierte hin?

Auf unsere Facebookseite (FDP Schöneberg) wird der Stammtisch angekündigt und jeder der Interesse hat kann sich dort anmelden. Wer kein Facebook hat, kann auch auf unsere Homepage www.fdp-schoeneberg.info gehen und sich über das Thema, aber auch alle anderen Aktionen informieren. Wir freuen uns über jeden, der Interesse hat mit uns zu diskutieren und Lösungen zu finden. Als wir einen Vertreter von airbnb da hatten waren viele Schöneberger anwesend und haben mit uns gemeinsam liberale Punkte zusammengetragen, um ein Gegenentwurf zum Zweckentfremdungsgesetz zu gestalten. Dieses Gesetz beeinträchtigt auch viele Schöneberger negativ, weil sie in ihrer Freiheit eingeschränkt werden.

