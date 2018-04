ESC am Mehringdamm

× Erweitern Foto: ARD/Eurovision.de ESC 2018 Die Punkband AWS aus Ungarn

Wie jedes Jahr – und weiterhin besonders in der Szene erfolgreich – lockt DIE multikulturelle Musikshow, der „Grand Prix“, weltweit vor den Fernseher und die Tablets.

Aaaaber gemeinsam macht der Eurovision Song Contest einfach am meisten Spaß, das ändert sich auch nicht bei der 63. Ausgabe des musikalischen Wetteiferns der Nationen. Und eine unserer Empfehlungen für das gemeinsame Vergnügen in Berlin ist die Bar Rauschgold am Mehringdamm! Freu dich am 12. Mai ab 20 Uhr auf „Germany 12 Points – Eurovision Song Contest auf Großbildleinwand + ESC Party“ mit der Herrin deluxe – das geht steil!

12.5., Rauschgold, Mehringdamm 62, U Mehringdamm, 20 Uhr