Lesung und Preisverleihung im Eisenherz

Über 100 Einsendungen erreichten die Initiatoren des vierten queeren Literaturwettbewerbs „Weil ich so bin. Coming-out Geschichten von LGBTI verschiedener Generationen“. Am 23. März werden die Preise im Eisenherz Buchladen vergeben. Und zwar an:

Julian Hossain – Aphrodite auf Bangladesch

Wolfgang Brosche – Strathaus

Julia Dankers – Ich bin kein Alien

Verena Fries – Schnee unter der Lampe

Andrea Lüthen – Gegenüber, hoch oben

Zudem lesen die Sieger*innen Auszüge aus den 47 Geschichten, die von der Jury in das begleitende Buch (Geest-Verlag, ISBN 978-3-86685-668-4) aufgenommen worden sind. Musik gibt es von Solobassist Michael Schneider.

23.3., Preisverleihung und Lesung, Eisenherz, Motzstraße 23, 20:30 Uhr