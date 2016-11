EINE HAARIGE UND SEHR GUTE SACHE

unshaved

Körperhaare sind sexy, sie auf Partys zu feiern macht Spaß. Noch besser ist es aber, wenn dann noch Gutes getan wird. Wie in diesem Fall.

Veranstalter ist der Verein „Hilfe und gegenseitige Stärkung e.V." (kurz HugS e.V.), dessen Mitglieder und Helfer die Organisation und Durchführung auf rein ehrenamtlicher Ebene abwickeln. Aus den Überschüssen der Veranstaltungen und Spenden werden soziale Projekte unterstützt. Dieser Tage wurde eine Spende an die Perspektive A+ gGmbH übergeben, das Projekt unterstützt u.a. Menschen bei der Wiedereingliederung in das Arbeitsleben nach langer Berufsunfähigkeit.

BÄREN & OTTER

Brumm, brumm, brumm! Am 17. Dezember bestimmen Pop, Disco und Dance im St. Georg die Nacht: In dem coolen Kellerklub direkt neben dem Ritter Butzke steigt wieder die „unshaved“ – das ist cool, das ist spaßig, das ist eine haarige Sache, denn die Party richtet sich (vor allem) an (gesichts-)behaarte Kerle!

17.12., Unshaved, St. Georg, Ritterstr. 26, U Moritzplatz, 22 Uhr