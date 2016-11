Drei Jahre SchwuZ...

3 Jahre SchwuZ in Neukölln

... in Neukölln, in der Rollbergstraße 26, im November. Da gratuliert blu doch ganz herzlich! Und nicht nur wir, sondern auch diese Szene-Promis.

DJ Metanoize: „Happy Birthday, geliebtes SchwuZ, danke für das Geraderücken der schwulen Welt für mich: Werde nie vergessen wie ich das erste Mal auf einer Homoparty zu Placebo tanzen konnte. Viele weitere erfolgreiche Jahre! (Und Chapeau für den geglückten Wandel vom Kellerklub zum Hipster-Schuppen.)“

Jurassica Parka: „Das SchwuZ ist meine Geburtsstätte, mein Heimathafen und einer meiner wichtigsten Geschäftspartner. Ohne das SchwuZ gäbe es mich nicht. Alles, alles Gute!“

DJ PomoZ: „¡Feliz cumpleaños!, dear SchwuZ! Bleib weiterhin so anders, so familiär und unangepasst! Ein Brombeerschnaps auf dich!“

Bambi Mercury: „Also: Drei Jahre ist es her, da ist das SchwuZ wieder Neuköllner/in geworden. Größer, schöner und lauter. Vielfältiger denn je! Danke, dass ihr unkaputtbar seid. Schwitzige Tänze und tolle Menschen! Rafft die Röcke! Party!“

Nelly Morell: „Happy Birthday SchwuZ, weiter so – friends 4ever –, herzlichst vom Rauschgold.“

Maria Psycho: „Mein erster Job im Berliner Nightlife war Springer im SchwuZ. Jetzt stehe ich an der Tür, nicht im SchwuZ, aber dennoch: Happy Birthday, Freunde, und lasst es krachen. “

Betty BücKse: „Vom Keller zur Kathedrale. All is possible. Vogue!“

Chantal: „Mein erstes SchwuZ war 1981 in der Kulmer Straße 20. Eine Mark Eintritt und das Glas Weißwein auch ’ne Mark. Dazu gab es Georgette Dee als Entertainment, die Herren Speck, Aschenneller und Cihlarz waren auch schon dabei – und viele mehr, von denen man nix mehr hört, weil sie alt oder tot sind. Letztendlich die längste Partyreihe ever. Hut ab! Congratulations.“

17. – 19.11., SchwuZ, Rollbergstr. 26, www.schwuz.de