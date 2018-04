DJNK „Musik spielte in meinem Leben schon immer eine wichtige Rolle“

× Erweitern DJNK Foto: M. Rädel

2017 begann Nico als Musikmischer in den Klubs der Szene. Nicht ganz unschuldig daran ist dabei auch DJ Divinity. Wir sprachen mit dem Newcomer, der am 4.5. im Connection auflegt.

Wie ging es los mit dem Auflegen, hast du schon immer gerne Musik gemixt?

Als ich aus dem „Tal der Ahnungslosen“ in Berlin gelandet bin, war ich voll überwältigt von dem Nachtleben, wie frei und offen das hier alles ist. Musik spielte in meinem Leben schon immer eine wichtige Rolle, und Freunde meinten, ich sollte das mal auf eine große Bühne bringen.

Wer hat dir denn als Erster eine Chance gegeben aufzulegen?

Das war die bezaubernde Nina Queer auf ihrer einzigartigen Veranstaltung „Irrenhouse“ im letzten Jahr.

Und was für Musik legst du auf?

Ich spiele am liebsten Pop, R ’n’ B und Dance in einem Mix, der die Leute auf die Tanzfläche zieht, und der in der Vielseitigkeit der Musik verbindet – glücklich sollen sie sein!

Erfüllst du denn auch Liedwünsche?

Ja, ich erfülle Liedwünsche, nur nicht dreimal dasselbe Lied am Abend – es gibt ja zu viel tolle Musik. Ich spiele natürlich gern Neues und möchte damit überzeugen, auch dazu abzugehen bzw. zu tanzen.

Falls du DJ-Vorbilder hast, wer sind die?

Klar hab ich DJ-Vorbilder, leider sieht man die so selten. Wer also Namen wissen möchte, sollte meinen Sets genau zuhören.

Und welcher Track ist dein Lieblingslied aller Zeiten?

„Stupid Little Things“ von Anastacia ...

*Interview: Michael Rädel

Facebook: djnkberlin

www.connectionclub.de