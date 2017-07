Dirk Wagner: „... dass man mehr über sich selbst erfährt ...“

× Erweitern Foto: M. Rädel Liebe

Männern dabei zu helfen, zu flirten und womöglich einen Partner zu finden, ist Teil der Arbeit des Diplom-Sozialpädagogen Dirk Wagner. Bei uns verrät der 1966 Geborene mehr.

AN WEN RICHTET SICH DEIN ANGEBOT?

An schwule Singles, die sich mit ihrer Situation auseinandersetzen wollen, an Männer, die einen Partner suchen.

WIE MUSS MAN SICH SO EIN TREFFEN VORSTELLEN?

Es geht darum, dass man sich mit anderen austauscht, sich anderen gegenüber öffnet – und dass man mehr über sich selbst erfährt. Wir treffen uns und reden, dann wird zusammen geschaut, was einen daran hindert, einen Partner zu finden – oder richtig zu suchen. Es geht auch um Nähe-Distanz-Konflikte.

WER KOMMT ZU DIESEN TREFFEN? NUR FREAKS?

Nein, es sind alle Arten von Männern dabei, vom Richter bis zum Arbeitssuchenden – ein breites Spektrum. Wie attraktiv die einzuordnen sind, nun, das liegt ja immer im Auge des Betrachters. Aber vom Alter her sind von Anfang zwanzig bis zum Rentenalter alle Arten von Teilnehmern dabei.

WAS SIND HÄUFIGE PROBLEME DER TEILNEHMER?

Oft: Den Ex-Partner gedanklich loswerden ... In Klubs oder im Internet jemanden kennenlernen, der zu mir passt. Zum Date zu erscheinen, mit Abweisung umzugehen ...

DU HAST AUCH EIN BUCH ÜBER SCHWULE PARTNERSCHAFTEN GESCHRIEBEN.

Ja, ich habe mich in „Schwule Partnerschaften. Eine vergleichsweise junge Beziehungsform zwischen Akzeptanz, Ambivalenz und Ablehnung“ beispielsweise damit beschäftigt, was anders, was besonders ist bei schwulen Partnerschaften. Die gibt es ja erst seit circa fünfzig Jahren so, wie wir sie jetzt kennen. Es gibt – gesellschaftlich bedingt – bisher weniger Modelle. Generell konnte ich unter anderem feststellen, dass Männerpaare oft später zusammenziehen oder der Einzelne auch finanziell länger unabhängig bleiben möchte. Es gibt mehrere Besonderheiten in den Biografien und Paarbeziehungen schwuler Männer.

*Interview: Michael Rädel