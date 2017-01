DIESEN NACKEDEI KENNT MAN!

Florian Nackt

Der Nackte, Pullermann oder auch einfach Florian, unser DJ diesen Monat hat einige Namen. Was eben auch daran liegt, dass er sich in der Szene am liebsten unbekleidet bewegt. Und so legt er auch auf!

IST DIR DENN NICHT KALT?

Diese Frage bekomme ich oft gestellt. Meistens ist das nicht der Fall, ich habe mich über die Jahre daran gewöhnt, und auf den Partys ist es meistens nicht so kalt, dass das ein Problem wäre. Wenn dort was los ist, wird es einem automatisch warm.

WARUM GEHST DU NACKT AUF PARTYS?

Weil das ein intensives, befreiendes Gefühl ist. Die Wahrnehmung der Umgebung verändert sich, man spürt direkt die Musik überall und nicht die eingrenzenden Klamotten. Das wirkt dann sehr entspannend. Nackt abtanzen ist wie fliegen, man spürt nur noch die Musik, sonst nichts.

SIND DIE REAKTIONEN IMMER POSITIV?

Nein, mit Sicherheit nicht. Es gibt die komplette Bandbreite an Reaktionen – von Ablehnung bis zu Begeisterung. Je nachdem, wie durch das Motto oder den Veranstalter/Betreiber die Gäste selektiert oder angezogen werden, sind die Reaktionen unterschiedlich. Ist die Party tolerant angelegt, nach dem Motto „Jeder soll so feiern, wie er ist“, gibt es nur selten Konfrontationen. Eigentlich sollte das ja überall so sein, wir wollen alle nur unseren Spaß beim Feiern haben. Und das sollte jeder so machen, wie er/sie will, solange dies keinem schadet.

DU BIST DJ, WAS UND WO LEGST DU AUF?

Ich habe von Ende der 1980er bis Ende der 1990er sehr viele Partys in Frankfurt am Main gemacht und habe damals ausschließlich mit Vinyl gebeatmatcht. Es gab dann einige Veränderung in der Partyszene in Frankfurt und ich wechselte zusätzlich meinen hauptberuflichen Job – dadurch wurde mir dann alles zu viel und ich habe die Partys erst mal heruntergefahren. Geblieben sind über die Jahre unter anderem die Gaydisco in Würzburg und der Tuntenball, der seit dreißig Jahren mit mir läuft. Ich habe Anfragen hier aus Berlin und habe vor, demnächst da auch mit einzusteigen.

WAS MACHT FÜR DICH EIN GUTES LIED AUS?

Wenn es gut arrangiert ist und musikalischen Inhalt hat. Nur Rhythmus und endlose Loops ist mir zu langweilig. Auch reingemixte Effekte sind nicht so mein Fall, ich bin da eher so der Purist, wie auch vom Outfit her ...

UND WAS MACHT FÜR DICH EINE GUTE PARTYNACHT ALS DJ AUS?

Natürlich dann, „wenn die Kuh fliegt“... Mir ist der Kontakt zum Publikum sehr wichtig, das geht bei den Wünschen los und endet nicht nur bei der Stimmung, sondern das Gesamtpaket muss einfach stimmen. Das ist so eine Art „Zusammenwachsen“ mit den Leuten, dem Klub und mit einem selber und der Musik. Wenn das alles eins wird, ist es perfekt und läuft dann wie automatisch von innen heraus. Deshalb gibt es bei mir auch keine vorgefertigten Playlisten oder fertig abgemixte Compilations, die einfach nur abgespielt werden. Es wird alles live und spontan gemacht – und das am liebsten mit Vinyl.

•Interview: Michael Rädel