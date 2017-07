„Dies ist keine Sexparty!“

Am Freitag steigt im UnterTage am Mehringdamm eine Party für zeigefreudige Männer.

„Eine sensationelle Party, die es so wohl nur in Berlin geben kann“, frohlockt das Team. „Sei dabei, wenn scharfe Elektrobeats hunderte nackte Körper zum Vibrieren bringen. Eine prickelnde Atmosphäre, Extase und Top DJs erwarten dich. Komm ins Untertage, zieh dich aus und genieße diese neue Kultveranstaltung – die Limax-Berlin Pride Edition“, ja, genau, da steht „zieh dich aus“, trotzdem sei die Veranstaltung KEINE Sexparty. Eben nur eine erotische Party.

Die Beats zum Tanz kommen u. a. von Spencer Reed, Daniel White und Barrel. „Jeder ist willkommen, der Respekt, Toleranz und Spaß mitbringt. (...) Der Gedanke, nackt zu tanzen, macht viele von uns nervös – uns geht es nicht anders. Dahinter stehen oft Fragen und Gedanken wie diese: Bin ich attraktiv genug?, „Früher war ich ja mal besser in Form … oder Ich bin doch schon zu alt für sowas, das will doch keiner mehr sehen. Wir veranstalten eine FKK-Party. Wir wollen ein Gefühl der Freiheit vermitteln, was bloßes Nacktsein schon sein kann“, wird auf der Homepage verraten. Wir wünschen viel Spaß!

21.7., Limax, UnterTage, Mehringdamm 32, U Mehringdamm, 23 Uhr