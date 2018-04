Die B:EAST eröffnet den polygon-Garten

× Erweitern Polygon

Ganze und stolze 24 Stunden lang geht es klubbig und heiß her am 28. April, wenn Gary und Oliver Mohns zusammen mit ausgewählten Star-DJs der LGBTIQ*-Szene die Outdoor-Saison in Berlin einläuten.

Klar, dass die beiden Kreativen da auf ihr erfolgreiches Partykonzept B:EAST setzen, steht die doch für ungehemmtes Tanzvergüngen und musikalischen Hedonismus zum TechnoHousElektro-Beat. Disco wird aber auch nicht vergessen!

Die Vielseitigkeit des Klubs wird eben genau an solchen Tagen deutlich. EIn Klubgarten in Berlin. Herrlich.

28.4. – 29.4., B:EAST, polygon, Wiesenweg 1 – 2, 23 Uhr