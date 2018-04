Demo und Kunst

× Erweitern Foto: Werner Schroeter 2009, © Elfi Mikesch Werner Schroeter 2009

Werke von Elfi Mikesch, Rosa von Praunheim und Werner Schroeter. Und es wird demonstriert!

„Eröffnet wird die Ausstellung am 17.5., um an den erst 1994 abgeschafften Paragraphen 175 zu erinnern, der gleichgeschlechtliche Handlungen unter Strafe stellte. An diesem Tag wird auf dem Pariser Platz, vor der Akademie der Künste, auch eine von Rosa von Praunheim mit organisierte Demo stattfinden, die daran erinnert.“ Diese Ausstellung ist ein Muss, wenn man mehr verstehen will.

17.5. – 12.8., „Abfallprodukte der Liebe. Eine Ausstellung mit Werken von Elfi Mikesch, Rosa von Praunheim und Werner Schroeter“, Akademie der Künste, Pariser Platz 4, Berlin-Mitte