CSD-Streit • Berliner Aids-Hilfe wieder Mitglied im CSD-Verein

Im Rahmen der Mitgliederversammlung bei der Berliner Aids-Hilfe, bei der der Vorstand für weitere zwei Jahre bestätigt wurde, wurde auch der Wiedereintritt in den Berliner CSD e.V. beschlossen.

× Erweitern Foto: Berliner Aids-Hilfe Vorstand Berliner Aids-Hilfe e.V. Der neu gewählte BAH-Vorstand, von links nach rechts: Ralph Ehrlich, Ines Lehmann, Zehra Can, Heiko Großer

Die bisherigen Vorstandsmitglieder der Berliner Aids-Hilfe e.V. Zehra Can, Ralph Ehrlich, Heiko Großer und Ines Lehmann wurden auf der Mitgliederversammlung der Berliner Aids-Hilfe e.V. am 9. Oktober 2016 in ihrem Amt bestätigt. Die Mitgliederversammlung dankte den Vorstandsmitgliedern für ihre zurückliegende Arbeit und freut sich auf die Zusammenarbeit der kommenden zwei Jahre. Der Vorstand der Berliner Aids-Hilfe e.V. arbeitet rein ehrenamtlich.

Dem neu gewählten Vorstand wurde sogleich die Aufgabe übertragen, dem Berliner CSD e.V. beizutreten. Die Differenzen der Vergangenheit sind allesamt überwunden, so dass sich der Verein auf eine neue partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Berliner CSD e.V. freut.

Die Mitgliederversammlung der Berliner Aids-Hilfe e.V. begründet den erneuten Eintritt in den Berliner CSD e.V.: „Im Jahr 2014 hat die Berliner Aids-Hilfe e.V. durch ihren viel beachteten Austritt aus dem Berliner CSD e.V. und der Bildung eines Aktionsbündnisses mit dem Ziel der Durchführung eines alternativen politischen CSD zu einer Zäsur beigetragen. In den Folgejahren gab es tief greifende personelle, finanzielle und strukturelle Änderungen innerhalb des Berliner CSD e.V. Zudem trugen die vom Berliner CSD e.V. organisierten CSD-Demonstrationen 2015 und 2016 mit einer Aufteilung in einen politischen Demonstrationsteil und einen hinteren, ‚lauten‘ Teil, sichtbar die Spuren des Aktionsbündnisses. Die Berliner Aids-Hilfe e.V. hat sich in beiden Jahren im ersten Teil des Zuges sowie bei den Abschlusskundgebungen aktiv eingebracht.

„Diese positiven Veränderungen scheinen sich fest in der CSD-Kultur zu manifestieren."

Wir halten es für wichtig, dass die Berliner Aids-Hilfe e.V. nun auch wieder als Mitgliedsorganisation innerhalb des Berliner CSD e.V. an der Gestaltung der Demonstration aktiv mitwirkt“.

•Quelle: Berliner Aids-Hilfe e.V.