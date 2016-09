CSD BERLIN ZIEHT IN DEN JULI

Fußball-Fanmeile, Fashionweek, Berlin fliegt – die Straße des 17. Juni vor dem Brandenburger Tor ist immer wieder Schauplatz von Großveranstaltungen. Um Dopplungen auszuweichen, wird der Termin für den Hauptstadt-CSD dauerhaft in den Juli verschoben.

CSD Berlin 2016

Das teilte der Berliner CSD e.V. am Wochenende in einer Pressemitteilung mit. Das Organisationsteam des Vereins hatte sich per Newsletter und in Gesprächen mit Akteur*innen der LSBTI*-Communitys und Orga-Teams der deutschlandweiten CSDs ausgetauscht, mit der Stadt und anderen Berliner Großveranstaltungen abgestimmt und zuletzt eine große Umfrage der Initiative ENOUGH is ENOUGH abgewartet, um den Entscheidungsprozess transparent zu gestalten und so viele Menschen wie möglich in die Terminfindung einzubinden. Die weit überwiegende Mehrheit teile demnach den Wunsch, künftig fest in den Juli umzuziehen.

„Damit alle Beteiligten Planungssicherheit für die nächsten Jahre haben: Berlin kann sich als CSD-Termin künftig den 4. Samstag im Juli im Kalender notieren – 2017 wäre das der 22. Juli. Dieser Termin bietet sowohl zu den (meisten) anderen großen CSDs als auch zu einigen saisonbedingten großen Sportereignissen ausreichend Abstand."

Jedes zweite Jahr kollidiert der bisherige Termin im Juni mit einer Sportgroßveranstaltungen.

„Uns aber jedes zweite Jahr örtlich von diesem so geschichtsträchtigen, politischen und für uns wichtigen Ort vertreiben zu lassen – das sehen wir nicht ein. Und uns ist derzeit kein vergleichbar markanter, alternativer Abschlussort bekannt, der passende logistische Rahmenbedingungen für das Finale des CSD Berlin bieten würde, so dass wir jedes zweite Jahr wieder vor existenziellen Problemen stehen würden."

Der 4. Samstag im Monat habe dem CSD Berlin in diesem Jahr gut getan. Um nicht mit anderen großen Pride-Events zu kollidieren, bliebe nur der vierte Samstag im Juli, denn die Wochenenden Mitte Juli und Anfang August sind bereits durch andere große CSD-Events belegt.

„Wir möchten uns dennoch bei all jenen entschuldigen, für die die dauerhafte Terminverlegung Schwierigkeiten bedeutet und hoffen, dass unsere langfristige Ankündigung es ermöglicht, sich darauf einzustellen und Lösungen zu finden."

www.csd-berlin.de