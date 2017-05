× Erweitern CONNECTIONS BERLIN

Die edle Mischung aus Hotel, Restaurant, Galerie und Kaffeehaus, in der gerne Weltstars wie Madonna nächtigen uuund in der Mann keine Fliege tragen sollte, wird am 6. Juli noch interessanter.

Denn dann findet in dem Member’s Club die „Connections Berlin“ statt, ein Treff der Hippen der Foto- und Kreativbranche, um zu „connecten“. Klingt gut, ist interessant und bringt was – nicht nur den alten Hasen dieser Branchen.

6.7., Connections Berlin, SOHO HOUSE, Torstraße 1, 11 – 20 Uhr, http://www.connectionsbylebook.com/berlin2017/