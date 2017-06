blu gratuliert: Alain Rappsilber

Schornsteinfegermeister Alain Rappsilber hat im Dezember 2016 einer 46-jährigen Frau das Leben gerettet. Dafür wurde er jetzt mit der Rettungsmedaille des Landes Berlin ausgezeichnet.

× Erweitern Alain Rappsilber

Rappsilber war damals in der Urbanstraße im Einsatz, als er an einem Nachbarhaus Rauch aus den Fenstern einer Dachgeschosswohnung dringen sah. Geistesgegenwärtig verschaffte er sich Zutritt zum Gebäude und zu der brennenden Wohnung. Es gelang ihm, die Bewohnerin, die bereits Verbrennungen und eine schwere Rauchgasvergiftung erlitten hatte, trotz der fortschreitenden Rauchentwicklung im Treppenhaus aus dem Haus zu tragen. Auch der Retter selbst erlitt eine Rauchvergiftung.

× Erweitern Alain betreibt einen Videokanal bei vimeo. Mit Blick auf die Hauptstadt.

Für seine Rettungstat, mit er sich in akute Lebensgefahr begeben hatte, wurde der Berliner Innungsschornsteinfeger nun auf Vorschlag von Innen- und Sportsenator Andreas Geisel mit dem „Ehrenzeichen am Bande für Rettung aus Gefahr" ausgezeichnet. Die Rettungsmedaille wird seit 1953 als staatliche Anerkennung für eine unter Einsatz des eigenen Lebens erfolgreich durchgeführte Rettung aus Gefahr (sehr selten) vergeben. Unmittelbar nach dem Ereignis wollte der „Glücksbringer in schwarz“ nicht viel Aufhebens von seiner Tat machen.