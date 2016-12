Initiiert von der AG Winterfeldt findet im Nollendorfkiez am 3. Adventssonntag unter dem Motto „Male was du denkst, zeige was du bist“ eine Kunst-Auktion für den guten Zweck statt.

FOTO: FLYING STYLE Kunst-Auktion

Zugunsten jener Institutionen, die auch die Bilder stellen – dies sind die Kita für Kinder mit und ohne HIV in der Fuggerstraße, das Atelier für Menschen mit Demenz sowie das Mann-O-Meter –, kommen nunmehr schon zum dritten Mal verschiedene Bildwerke unter den Hammer. Veranstalter ist der Verein AG Winterfeldt e. V., ein Zusammenschluss von engagierten Geschäftsleuten aus Schöneberg, die seit 2008 unter dem Credo „Hilfe zur Selbsthilfe“ soziales Engagement im Kiez fördern und unterstützen. Die Auktion im Mann-O-Meter wird durch ein fideles Rahmenprogramm ergänzt. So wird zum Beispiel das Schöneberger Ur-Gestein Margot Schlönzke mit von der Partie sein, ebenso der taz-Chor, der sich aus Mitarbeitern der taz zusammensetzt. Moderieren werden auch in diesem Jahr wieder die mächtig geschminkten Darlinge Doro Visage und Beverly D. Pepper, unterstützt von Lady Diamond, die sich in ein besonders stimmungsvolles Kostüm werfen wird.

11.12., Bilderversteigerung für den guten Zweck, Mann-O-Meter, Bülowstr. 106, 17 Uhr,

www.ag-winterfeldt.de