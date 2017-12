Berlin sucht seinen Mister Leather 2018

× Erweitern Mister Leather Berlin 2018

Männer, aufgepasst! Nach satten vier Jahren Pause veranstaltet der Berlin Leder und Fetisch e.V. (BLF) im April 2018 wieder die Wahl zum Mister Leather Berlin.

„Am Ostersonntag wird derjenige Bewerber gewählt, der durch persönliches Auftreten, seine physische Erscheinung und Ausstrahlung am besten geeignet erscheint, die deutsche Lederszene sowohl in Deutschland als auch international ein Jahr lang zu vertreten“, verrät dazu der Verein.

Wer Lust hat mitzumachen, der muss folgende Voraussetzungen erfüllen:

Du bist:

- am 1. April 2018 mindestens 18 Jahre alt

- in Berlin polizeilich angemeldet

- vom BLF-Vorstand zur Wahl zugelassen worden

- an Leder, SM oder Fetisch interessiert

- bereit, am Wahlabend in passenden Lederoutfits in der Öffentlichkeit aufzutreten um an der Wahl zum Mr. Leather Berlin 2018 teilnehmen zu dürfen

Den Gewinner erwartet ein Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro sowie ein komplettes Lederoutfit – dank dem Sponsor MrB Berlin. Und natürlich jede Menge Szene-Events und Happenings, auf denen er als Mister Leather Berlin die Szene vertreten wird. Wir sind gespannt!

Die Kandidatenbewerbung bitte an info@easterberlin.de richten, der Anmeldeschluss ist der 28. Februar 2018, die Wahl findet am 1.4.18, am Ostersonntag, ab 19 Uhr im Connection in Berlin statt. Der Eintritt ist frei.