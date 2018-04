× Erweitern Berlin Bruisers

Im SchwuZ in Neukölln geht am 27. April – einmal mehr – ein Event der Sonderklasse über die Bühne.

Gieza Poke und 'Rugby Daddy' Adam Wide werden sichan dem Abend mächtig ins Zeug legen, das liebenswerte und fitte LGBTIQ*-Rugby-Team zum Bingham Cup – the ‘World Championship’ of gay and inclusive rugby in Amsterdam im Juni zu bringen. Sei dabei und zeige deine Unterstützung!

Gut zu wissen: Ihr könnt mit Eurer Varieté-Karte im SchwuZ bleiben und bei der Party danach, der „PLASTIC“, weiterfeiern.

27.4., Berlin Bruisers' Violet Varieté: Amsterdam Ahoy!, SchwuZ, Rollbergstr. 26, U Rathaus Neukölln, 19:30 Uhr, www.facebook.com/events