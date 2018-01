Bassy / Chantal / Gerüchte

× Erweitern Chantal Antientertainers Foto: M. Rädel

Seit Ende 2006 gibt es den Klub Bassy im denkmalgeschützten Industriekomplex des Pfefferbergs am Senefelderplatz – seit Februar 2008 residiert dort „Chantals House of Shame“.

Doch seit einiger Zeit machen vermehrt Gerüchte die Runde, dass der Klub Bassy a) verkauft werden soll, b) ein Betreiberwechsel ansteht oder c) die Party umziehen wird.

„Das sind nur Gerüchte!“, lässt das Team vom „Haus der Schande“ verlauten. Noch steht also nichts fest, egal, was ihr anderswo lesen könnt.

Wir bleiben für euch weiter dran – und sind heute Nacht wieder da.

Zur Geschichte:

Vor fast 19 Jahren ging es mit dem „House of Shame“ los, damals noch in der „Goldmine“ in der Dircksenstraße. 2001 transte und tanzte man dann in der „Panorama Bar“ im inzwischen abgerissenen Ostgut. Schon ein Jahr später zog es Chantal dann unter den Sage Club, in die kultigen aber modrigen Räume der Cantina Barcelona. Leider mit etwas weniger Gästen. Ab 2004 konnte Chantal dann wieder an alte Erfolge anknüpfen: Der Umzug in den Kinzo brachte ihr volle Kassen und internationales Publikum.

In der aktuellen Adresse, dem Bassy, wurde nun alles noch besser: Die Künstler haben eine richtige Bühne, überall hängen Pin-up-Bilder des 20. Jahrhunderts, es locken verschiedene Klubräume, ein ausgestopfter Wolf und jede Menge Kitsch und Totenköpfe. Ganz dem Trend entsprechend ist alles ein bisschen burlesk, kitschig und puffig. Schön ist auch wieder die Durchmischung des Publikums: So treffen hier Jungschwuppen auf Szeneaktivisten und aufgedrehte Touristen auf Zweithaardiven.