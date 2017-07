Auf zum Stammtisch!

× Erweitern Foto: Selfie Barbie Breakout Barbie Breakout veröffentlichte vor einigen Jahren auch ein Buch: „Tragisch, aber geil“. Hauptberuflich ist sie als Maskenbildnerin und Make-up Artist erfolgreich.

„Immer wieder wird der Spirit der Community beschworen, doch leider sieht die Realität oft recht trist aus. Wir zerfleischen uns gegenseitig bei Onlinediskussionen, die einen ziehen über die anderen her und dabei kennen sich die wenigsten tatsächlich persönlich“, weise Worte aus dem Mund der DJane Barbie Breakout.

„Das hat meine Schwester Melli Magic (Bild rechts) und mich sehr traurig gemacht und wir haben beschlossen, anstatt zu jammern, jetzt einfach mal was zu tun. Wir haben also einen Transenstammtisch ins Leben gerufen, zu dem wir alle unsere Schwestern einladen. Drag, Trans, Tunt, Bio, Clubkid, Ally, ihr seid alle willkommen. Lasst uns zusammensitzen, was trinken, Geschichten austauschen, lachen, wichtige Filme schauen, Tipps austauschen, lasst uns Gemeinschaft herstellen und erleben.“

Da hat man ja fast eine Träne am Auge, oder? Auf jeden Fall verdient dieser Stammtisch unseren Support! Der Ort des ungewöhnlichen Geschehens ist das Rauschgold am Mehringdamm 62, der erste Transenstammtisch lädt am 7. August ab 20 Uhr zum Miteinander ein, Stars wie Stella deStroy (Bild rechts) und Charlet C. House haben schon zugesagt.

Szene ist, was du draus machst!

https://www.facebook.com/events/1973522502877894/

http://barbiebreakout.de/