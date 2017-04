ARIE OSHRI: SPORTLICH, SPORTLICH

× Erweitern Foto: Michael Rädel OSHRI

Die stimmgewaltigste unter all den Berliner Diven macht sich fit für die warme Jahreszeit.

„Summer is coming...“, verrät Arie Oshri lachend, als wir sie einmal mehr nach dem Sport treffen, „Ich fühle mich sooo viel besser, wie jetzt die Pfunde purzeln. Ich habe schon viele Zentimeter Bauchumfang verloren“ fährt die Sängerin nicht ohne stolz fort.

Solange sie macht, was sie aus eigenem Empfinden gut findet, ihren Körper nicht überfordert und weiter so verdammt gut kocht (nur Frisches!), sind wir voll auf ihrer Seite. Weiter so, Oshri!

Gut zu wissen: am 14.4. & 15.4. ist sie bei beim „Easter XXL Weekend Berlin“ von B:EAST und REVOLVER dabei.